07 Jul, 2023

A bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda Almeida Pinheiro, acusa o primeiro-ministro de mentir e admite "parar a Justiça" se o Governo mantiver a proposta de alteração dos estatutos das ordens.

Questionada sobre as declarações de António Costa quando, na semana passada, no Funchal, se dirigiu diretamente aos bastonários e às bastonárias, dizendo que as ordens querem impedir a concorrência e que é o Governo que está a furar essa tentativa, Fernanda Almeida Pinheiro responde que "essas afirmações são completamente falsas".

"O senhor primeiro-ministro está a falar do acesso à profissão e quer convencer a população de que existem limitações ao acesso à profissão. Não existem nenhumas limitações", assegura.

