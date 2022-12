Acusado de planear ataque à FCUL absolvido de terrorismo, festa albiceleste e outros destaques TSF

© Emiliano Lasalvia/AFP

Entre aplausos e gritos de euforia, os argentinos fizeram a festa em Buenos Aires depois da vitória na final do Mundial diante da França. Mais de um milhão de pessoas saíram às ruas da capital argentina para festejar a conquista do desejado troféu do campeonato do mundo de futebol.

Em França, mais de 200 pessoas foram detidas no domingo, depois de confrontos com a polícia, na sequência da derrota francesa frente à Argentina.

O estudante acusado de planear um ataque terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi absolvido, esta segunda-feira, do crime de terrorismo, mas acabou condenado a dois anos e nove meses de prisão em tratamento psiquiátrico por detenção de arma proibida.

A entrevista de António Costa à revista Visão subiu a debate no programa da TSF e CNN Portugal, O Princípio da Incerteza. Alexandra Leitão, António Lobo Xavier e Pacheco Pereira não gostaram daquilo que o chefe do Governo disse em relação à oposição.

A semana vai começar com chuva forte no Norte e no Centro do país, estendendo-se depois à região da Grande Lisboa. A Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para um possível cenário de cheias semelhante ao da semana passada, um aviso que é acompanhado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê aguaceiros a partir das 13h desta segunda-feira.

A Federação Académica de Lisboa concorda com a maioria das sugestões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para as universidades portuguesas e destaca a recomendação para mais apoios sociais aos estudantes. Já em relação às propinas, João Machado, presidente da FAL, defende que o caminho deve passar pela redução dos valores para todos os alunos.

Elon Musk pediu aos utilizadores do Twitter que decidam se deve permanecer no comando da rede social através de uma sondagem e prometeu respeitar o resultado. A votação foi encerrada pelas 11h20 desta segunda-feira e maioria dos utilizadores (57,5%) votou "sim", mas Elon Musk ainda não se pronunciou sobre os resultados.

O preço do pão deverá voltar a subir em 2023, em função do aumento dos custos das matérias-primas e da energia, mas também impactado pela atualização do salário mínimo nacional.