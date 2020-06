Adeptos do FC Porto a 100 metros do estádio

Claque dos Super Dragões no jogo desta temporada frente ao Benfica © Pedro Correia / Global Imagens

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou esta quarta-feira que o grupo organizado de adeptos do FC Porto vai estar a cerca de 100 metros do Estádio do Famalicão, no encontro da 25.ª jornada da I Liga.

Através de videoconferência, Pedro Colaço, do comando distrital de Braga, deu conta de como se vai ser montado o dispositivo policial no jogo desta quarta-feira, à porta fechada, que marca o regresso da competição em Portugal, e já depois de se ter disputado o Portimonense-GilVicente, que começa mais cedo.

"Serão acompanhados, monitorizados por polícias, e, quando chegarem a Famalicão, será criada um perímetro exterior, de mais ou menos 100 metros, pelo qual apenas podem passar os autocarros das equipas, elementos do staff e dirigentes e, eventualmente, algumas pessoas que possam ter de aceder às suas casas. Os grupos organizados, que estão a par disto, não podem entrar nesse perímetro", explicou.

No dia em que o campeonato retoma, 87 dias depois dos últimos jogos em 8 março, devido à pandemia de covid-19, a PSP assegurou que existe "um dispositivo policial sempre adequado à avaliação do risco de cada jogo, privilegiando a segurança interior do estádio, assim como do perímetro exterior".

Além dos estádios, também hotéis e centros de estágio, onde as equipas vão estar hospedadas, serão controlados, de modo a evitar concentrações de adeptos.

