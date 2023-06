Adesão a greve de revisores e bilheteiras da CP "superior ao expectável"

A CP está em greve até 5 de julho © Rodrigo Antunes/Lusa

A adesão à greve dos revisores e bilheteiras da CP, que começou no dia 5 de junho e se prolonga até 5 de julho, tem sido "superior ao expectável", disse à Lusa Luís Bravo, do SFRCI.

Segundo o dirigente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), a greve "tem sido realizada por períodos".

"Começámos na zona de Lisboa, na zona urbana de Lisboa, em que suprimimos perto de mil comboios. Nesta fase, estamos na fase dos comboios regionais", destacou, apontando para um novel de supressão da ordem dos 85% dos comboios.

Segundo o sindicalista, "a previsão de supressão" que está a ser verificada "é superior à expectável", explicando que, além de estarem a aderir os associados do SFRCI, "também estão a aderir não associados que se reveem" nas reivindicações do sindicato.

"A adesão tem sido total por parte dos trabalhadores, quer da revisão, quer das bilheteiras", garantiu.

"Em termos de adesão não podíamos estar mais contentes", destacou, indicando que houve na terça-feira uma reunião com a CP, mas que "foi inconclusiva".

Luís Bravo recordou a greve vai ter impacto no São João e destacou que no dia 30 de junho irá decorrer uma "greve pelos trabalhadores das bilheteiras de 24 horas".

A Lusa contactou a CP e encontra-se à espera de resposta. A operadora ferroviária alertou no início do mês para perturbações entre as 00h00 horas de 5 de junho e as 23h59 horas de 5 de julho devido a nova greve, desta vez parcial, convocada pelo SFRCI.

Na mesma nota, a CP publicou ligações para listas de comboios que prevê vir a cancelar por causa da greve, nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.