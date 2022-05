Adesão à greve de trabalhadores da Rodoviária de Lisboa ronda 70%

© Marco Leal (arquivo)

A adesão à greve de 24 horas dos trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (RL) para reivindicar aumentos salariais rondava às 07h15 desta segunda-feira os 70%, disse à Lusa fonte sindical.

"Tal como nas 11 greves anteriores, o balanço geral ronda os 70%. Mantêm-se mais ou menos os mesmos números das anteriores paralisações", disse à Lusa o presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL), João Casimiro.

O sindicalista disse também que os "trabalhadores vão continuar a luta", uma vez que continua a não haver feedback por parte da empresa.

À TSF, João Casimiro conta que os trabalhadores não têm conseguido negociar com a administração

A greve, a 12.ª desde julho do ano passado, convocada pelo SITRL, teve início às 03h00 desta segunda-feira e termina às 03h00 de terça-feira.

Os trabalhadores estão também a cumprir uma greve ao trabalho extraordinário durante este mês para reivindicar aumentos salariais.

De acordo com João Casimiro, os trabalhadores da RL reivindicam um aumento salarial para 750 euros, de forma a "compensar a subida do salário mínimo".

O sindicalista diz à TSF que espera a compreensão dos utentes da Rodoviária de Lisboa

Atualmente, o ordenado médio de um trabalhador da RL é de cerca de 700 euros (brutos), enquanto o ordenado mínimo nacional é de 705 euros.

Entre as reivindicações dos trabalhadores encontram-se ainda a atualização do salário dos demais trabalhadores na mesma percentagem que o dos motoristas, a atualização do subsídio de refeição nos mesmos termos percentuais do aumento do salário dos motoristas, a redução do intervalo de descanso para o máximo de duas horas e a valorização da carreira da manutenção.

O SITRL admite que os trabalhadores possam realizar, até julho, uma paralisação mensal.

Em julho, a RL vai passar a integrar a recém-criada Transportes Metropolitanos de Lisboa, que operará nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

Atualmente, a Rodoviária de Lisboa, empresa de transporte rodoviário de passageiros, opera nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, todos no distrito de Lisboa, servindo cerca de 400 mil habitantes.

* Noticiário atualizado às 08h16