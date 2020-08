Adesão à greve de trabalhadores dos hospitais entre 80% e 100%

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O protesto foi convocado pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), da CGTP, que acusa a administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) de "recusar-se a negociar aumentos salariais e outras propostas sindicais".



Francisco Figueiredo, dirigente da Federação afirma, à TSF, que os cerca de quatro mil trabalhadores do SUCH reivindicam não só aumentos salariais de 90 euros, uma vez que muitos destes trabalhadores ganham o salário mínimo, mas também a redução do horário de trabalho para as 35 horas, tal como é aplicado a outros setores da função pública, o pagamento do subsídio de risco de 7%, o pagamento do trabalho ao fim de semana, a atualização do subsídio de refeição e a realização de testes de despistagem de Covid-19, entre outras reivindicações.



No primeiro balanço da paralisação, Francisco Figueiredo refere que nas cantinas, "a adesão é de praticamente 100%, estando garantido apenas os serviços mínimos para os doentes internados. A paralisação está a ter também muitos efeitos nos serviços de lavandaria, resíduos e manutenção, com uma adesão de cerca de 80%".



Os trabalhadores do SUCH da região norte estão, esta quinta-feira, concentrados em protesto frente ao Hospital de São João. O mesmo vai acontecer na região centro, junto à porta do Hospital São Teotónio, em Viseu.