Adesão à greve dos trabalhadores da Rodoviária de Lisboa ronda os 70 a 80%

Os trabalhadores da Rodoviária de Lisboa reivindicam um aumento salarial para os 750 euros, de forma a "compensar a subida do salário mínimo". O presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa também alertou para o facto de estarem a sair cada vez mais motoristas da RL para outras empresas do setor que "pagam muito melhor".