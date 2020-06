Adiada a festa, "a natureza não se pode reduzir a um ecrã"

© Zoo da Quinta de Santo Inácio

É sentado debaixo de uma sombra, que Roberto Guedes, o fundador, conta que quatro anos antes de abrir o Zoo de Santo Inácio viajou pela Europa para conhecer esta realidade. "Foi um projeto muito envolvente, estava no meu meio, no amor pela natureza. Neste momento estou aqui sentado a ver as aves a passarem por cima de mim e é maravilhoso!"

Um projeto de família, agora é a filha quem está à frente do parque. A pandemia de Covid-19 foi o momento mais difícil destas duas décadas. "Foi um período muito difícil, não podíamos recorrer ao crédito senão as despesas disparavam e não tínhamos receitas. Sobrevivemos, mas os fornecedores, os colaboradores compreenderam".

A festa dos 20 anos já estava programada. "Seria no relvado onde fazemos demonstrações de amimais, quer de aves de rapina, aves exóticas, repteis... Também por exemplo a alimentação dos leões, onde o público está dentro de um túnel de vidro no meio do habitat dos leões, a vê-los saltar por cima do túnel e a comer ali ao nosso lado".

Roberto Guedes explica porque preferiram adiar a festa. "A natureza não se pode reduzir a uma televisão, é um ambiente que temos que cuidar, senão o homem também fica ameaçado".

Os cerca de 600 animais do Zoo de Santo Inácio já voltaram a receber visitas e o fundador deixa um convite: "Venham, é um sitio seguro, há muito espaço, as pessoas mal se cruzam. Os funcionários estão todos de mascara, mas aqui podem libertar-se de mascara, porque é ao ar livre e num raio de 20, 30 metros não se cruzam com ninguém. Não há qualquer risco".

O ZOO de Santo Inácio em Vila Nova de Gaia está de parabéns, hoje festeja o 20º aniversário. As portas abrem às 10 de manhã, todos os dias da semana.

