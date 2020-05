Adiado interrogatório aos dois suspeitos da morte de criança em Peniche

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por TSF com Lusa 11 Maio, 2020 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi adiado para esta terça-feira o primeiro interrogatório judicial aos dois principais suspeitos da morte de uma criança de 9 anos que foi assassinada em Atouguia da Baleia, Peniche.

O Ministério Público ainda está a aguardar os resultados da autópsia ao corpo da criança. O prazo legal para que os suspeitos sejam presentes a juiz termina na quarta-feira.

A criança, de 9 anos, que se encontrava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR, foi encontrada morta no domingo pela Polícia Judiciária (PJ), depois de ter sido vítima dos alegados crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

A PJ deteve o pai e a madrasta como sendo os principais suspeitos, após interrogatórios e provas recolhidas, e reconstituiu o crime com a sua colaboração.

A criança terá sido morta na tarde de quarta-feira dentro da moradia da família e o corpo levado depois para um eucaliptal, a seis quilómetros, já na freguesia de Serra d'el Rei, pertencente ao mesmo concelho, onde foi tapado com arbustos.

A menina residia com a mãe, mas estaria a viver com o pai no atual contexto da pandemia.