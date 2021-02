Adiado julgamento de inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk

Campus da Justiça © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A quinta sessão de julgamento dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de matar o cidadão ucraniano Ihor Homeniuk foi adiada, esta quarta-feira, devido a doença da procuradora do Ministério Público, informou o juiz presidente.

Segundo Rui Coelho, a procuradora Leonor Machado está doente com sintomas que podem ser de infeção pelo coronavírus, tendo a sessão sido adiada para dia 24, no tribunal central criminal de Lisboa, no campus de Justiça.

Os três acusados da morte de Ihor Homeniuk estão em prisão domiciliária desde a sua detenção a 30 de março de 2020, razão pela qual este é considerado um processo urgente que prossegue mesmo em tempos de pandemia de Covid-19.

A viúva de Ihor Homeniuk, Oksana Homeniuk, constituiu-se assistente (colaboradora da acusação) no processo em fase de julgamento.

Os arguidos estão acusados de terem morto à pancada o cidadão ucraniano, numa situação que configura homicídio qualificado, crime punível com pena de prisão até 25 anos de prisão.