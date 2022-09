Adjunto da PJ lidera Rede Europeia de Identificação Humana em Desastres de Massas

O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha © Gerardo Santos / Global Imagens

Por TSF com Lusa 20 Setembro, 2022 • 21:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, foi designado para o cargo de presidente da Rede Europeia de Identificação Humana em Desastres de Massas (EUDVI Network) para o período entre 2022 e 2024 informou a PJ esta terça-feira.

Numa nota divulgada, a direção nacional da Polícia Judiciária (PJ) destaca que, "ainda que no âmbito da cooperação informal, trata-se de um reconhecimento interpares, no plano institucional, que permite a Portugal (através da Polícia Judiciária) participar ativamente, na definição da resposta europeia e internacional, ao desafio ético, legal e técnico cientifico, de procurar a identificação humana de vítimas em cenários de exceção, reafirmando os Direitos Humanos e os direitos fundamentais".

Carlos Farinha explica que a decisão é um reconhecimento do rigor e da excelência do trabalho da Polícia Judiciária.

"É sobretudo um reconhecimento no plano institucional, um reconhecimento do rigor com que a Polícia Judiciária tem trabalhado neste tipo de situações, que não são muitas: os fogos de Pedrógão, o desastre de autocarro na Madeira, a participação num acidente aéreo que houve na Namíbia em que estavam portugueses envolvidos, na identificação de vítimas portuguesas num desastre de construção civil, nas cheias de Moçambique, no tsunami de 2004 e 2005 na Ásia. São situações em que já temos tido intervenção com os nosso peritos e investigadores e essa intervenção aos olhos dos nossos parceiros internacionais merece crédito. É quase natural que nos possam incumbir desta tarefa", explicou à TSF Carlos Farinha.

Ouça as declarações do diretor nacional adjunto da PJ à TSF 00:00 00:00

A nomeação de Carlos Farinha, que sucede ao belga Christian Decobercq, da Polícia Federal da Bélgica, decorreu durante a reunião plenária realizada na semana passada na sede da PJ, em Lisboa, em que participaram peritos de dezasseis países, além da Europol e da Interpol, tendo também sido nomeado como vice-presidente Thierry Dodier, da Gendarmerie Nacional de França.

A EUDVI Network é uma estrutura informal de peritos policiais de identificação humana criada por iniciativa da Polícia Federal Belga, tendo sido reconhecida - no contexto LEWP (Law Enforcement Working Party) - pelo Conselho da União Europeia em 2017, durante a presidência de Malta.

Os objetivos da EUDVI Network, no essencial, são "manter agilizados os contactos entre peritos policiais europeus em matéria de identificação humana, definir e partilhar boas práticas Disaster Victim Identification (DVI), promover a formação e o treino (sobretudo com o apoio da Cepol), apoiar a criação de equipas policiais DVI em todos os países comunitários e colaborar com parceiros afins neste domínio, designadamente com a Europol (EPE), Interpol (WG Interpol DVI), com a Proteção Civil Europeia e com o Tribunal Penal Internacional".