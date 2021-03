Administrar vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos pode "acelerar o processo de vacinação"

© EPA

A Direção-Geral da Saúde (DGS) aprovou a administração da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos e, com esta decisão, vai ser possível acelerar o processo de vacinação em Portugal. Quem o garante é Valter Fonseca, diretor do departamento de qualidade da saúde da DGS.

"É uma ótima notícia termos uma vacina que nos deixa tranquilos e confiantes. É uma vacina capaz de prevenir a Covid-19 e há já dados que mostram também a sua capacidade de prevenir as hospitalizações, portanto, a doença grave associada à infeção por SARS-CoV-2. Em Portugal, esta notícia permite-nos acelerar o processo de vacinação e vacinar as pessoas que mais beneficiam da vacinação, aquelas com idades mais avançadas e com doenças associadas a risco de Covid grave", sustenta.

Valter Fonseca assegura que os maiores de 65 anos podem ter "total confiança" nesta vacina, já que "os novos dados publicados nos últimos dias vêm demonstrar que esta vacina da AstraZeneca tem eficácia acima dos 70 e dos 80 anos".

Segundo um comunicado divulgado, esta manhã, pela DGS, é agora permitida a "utilização sem reservas a partir dos 18 anos" da vacina da AstraZeneca, que, de acordo com as autoridades de saúde, tem "segurança, qualidade e eficácia comprovadas" e foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos.

"Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos. Os novos estudos conhecidos mostraram agora, com base em metodologias científicas robustas, que a vacina da AstraZeneca é eficaz em indivíduos com 70 ou mais anos, quer na prevenção da Covid-19, quer na redução das hospitalizações por esta doença, reforçando os dados iniciais de que esta vacina é capaz de produzir anticorpos eficazes no combate à infeção por SARS-CoV-2, mesmo em pessoas mais velhas", argumenta a DGS.

