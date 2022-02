Adoção de crianças atingida pela pandemia, Espanha sobe salário mínimo para mil euros e outros destaques TSF

© Photo by Hu Chen on Unsplash

A pandemia teve repercussões em vários pontos da sociedade e a adoção de crianças não escapa. "Temos várias fases do processo de adoção e o impacto da pandemia foi sentido em todas elas" disse a diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à TSF,

Em Espanha, o salário mínimo aumentou para mil euros por mês. A medida abrange mas de 1,8 milhões de espanhóis e tem efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro. É a terceira subida do salário mínimo desde que Pedro Sánchez é primeiro-ministro.

Jorge Miranda, pessoa escolhida pelo Presidente da República para presidir ao 10 de Junho, já começou a pensar no discurso que vai fazer nas comemorações. À TSF, o "pai da pátria", como lhe chama Marcelo Rebelo de Sousa, explica que vai abordar as diferenças entre o patriotismo e o nacional populismo no discurso.

De um histórico para outro: Jaime Serra, antigo dirigente do Partido Comunista Português, morreu esta quarta-feira aos 101 anos. Era militante do PCP desde 1936 e em 1937, com apenas 15 anos, "foi preso pela primeira vez", de acordo com o partido.

Os investigadores do laboratório Joint European Torus (JET), o maior reator de fusão do mundo, situado perto de Oxford, no Reino Unido estão mais próximos de encontrar uma forma de imitar a energia emitida pelas estrelas e aplicá-la à produção na Terra.

O ciberataque à Vodafone continua a fazer correr tinta. Esta quarta-feira, a empresa comunicou que ainda está a tentar estabilizar a rede e a recuperar o serviço de voz fixa. Alerta para "constrangimentos ainda associados", pedindo "a compreensão dos clientes face à instabilidade ainda existente neste serviço".

Do Brasil surge mais uma história de discriminação. Os jogadores e clubes de futebol evitam utilizar o número 24 nas camisolas porque está associado à homossexualidade. A origem do preconceito é um jogo criado no final do século XIX, no qual o número representa o veado.

Os condutores das plataformas TVDE pedem que seja introduzida uma tarifa fixa nas suas viagens. "Nós podemos ir buscar um cliente e gastamos quatro euros de gasóleo e depois, quando chegamos perto do cliente, vamos fazer uma viagem de três euros", explica o vice-presidente da Associação Movimento TVDE Portugal.

O abandono escolar atingiu um mínimo histórico em 2021. O INE revelou que a taxa relativa ao ano passado foi de 5,9%, uma redução para "menos de metade" no período dos últimos seis anos.

O Fundo Monetário Internacional abre a porta às primeiras criptomoedas oficias. Cerca de cem países já estão a desenvolver ou a distribuir a sua própria criptomoeda.