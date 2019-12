ADSE tem 650 mil despesas por tratar. Por dia, chegam 12 mil novos pedidos de reembolso

© DR

A ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, recebe todos os dias 12 mil novos pedidos de reembolso e a falta de funcionários está a aumentar o volume de trabalho, avança o jornal Público. O economista e membro do conselho diretivo da ADSE garante, num documento divulgado pelo próprio , que nesta altura estão por tratar 650 mil documentos de despesas.

São documentos entregues pelos beneficiários no regime livre da ADSE. Um número que não inclui os documentos que estão por digitalizar. Nesse caso, o atraso é de duas semanas, quando devia ser no máximo uma, lembra Eugénio Rosa.

O economista considera que são "enormes atrasos" que não diminuem. Pelo contrário, até devem aumentar no 1º trimestre de 2020 "devido ao atraso na aprovação do Orçamento do Estado".

Eugénio Rosa adianta ao Público que diariamente chegam à ADSE 12 mil documentos de despesa.

Numa informação publicada na página pessoal, Eugénio Rosa considera que a falta de trabalhadores está a estrangular a ADSE, a causar a insatisfação dos beneficiários e a fragilizar o Instituto face aos grandes grupos privados de saúde.

Atualmente, a ADSE tem 194 trabalhadores quando precisa de 270. Ou seja, é necessário contratar mais 76 funcionários.

Eugénio Rosa acusa o governo de criar contínuas dificuldades no seu preenchimento destes lugares. O economista explica que a contratação de técnicos superiores para a ADSE está paralisada no Mistério das Finanças, porque o serviço que ficou responsável pela realização do concurso não tem recursos para fazer a avaliação dos 20.000 candidatos que se inscreveram.