Advogado da família McCann fala em avanço "significativo". Casal ainda tem esperança

Os pais de Madeleine McCann ainda têm esperança de encontrar a filha desaparecida há 13 anos. Rogério Alves, advogado da família, revela que, depois de todos estes anos, encontrar a menina viva seria "verdadeiramente extraordinário".

Apesar de não conseguir aferir "as evidências que existem e em que medida poderão contribuir para que finalmente se faça luz sobre o que aconteceu", Rogério Alves considera a existência de um suspeito um avanço "significativo" e já esteve em contacto com a família.

"Seria muito bom se ao fim deste tempo toda fosse possível reconstituir a verdade e sabermos o que aconteceu", realça, já depois de Kate e Gery McCann terem reagido e agradecido às polícias envolvidas na investigação, bem como reafirmado a vontade de "descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça".

Esta quarta-feira, as autoridades britânicas revelaram que existe um suspeito no caso do desaparecimento de Maddie. Trata-se de um homem de 43 anos, que está detido na Alemanha. Na altura, o homem tinha 30 anos, mas segundo o detetive-chefe da polícia britânica "poderia parecer ter entre 25 e 32 anos".

Mark Cranwel adianta que o homem suspeito está detido por um motivo que nada tem a ver com este caso, mas esclarece que há "dados significativos" na investigação.

Apesar do cuidado em relação às informações sobre este caso, a policia inglesa divulgou mais dados sobre a vida deste suspeito e deixou o apelo para que quem tenha informações sobre este homem e sobre a sua passagem por Portugal que contacte as autoridades.