Advogados do caso de Tancos protestam contra o juiz Carlos Alexandre

Por Sara de Melo Rocha com Tiago Santos 29 Junho, 2020 • 08:57

Os advogados dos arguidos do processo do desaparecimento de armas em Tancos protestam contra à forma como o juiz Carlos Alexandre anunciou que todos os suspeitos vão a julgamento. Num documento a que a TSF teve acesso, os advogados escrevem que o juiz prometeu disponibilizar a decisão instrutória por e-mail na ultima sexta-feira às 15h00, mas as equipas de defesa souberam da decisão pela comunicação social.

Na carta dirigida ao juiz de instrução, os advogados acusam o tribunal de não ter assegurado os procedimentos prometidos e exigem esclarecimentos rápidos, garantindo que vão comunicar a situação ao Conselho Superior da magistratura e à Ordem dos Advogados