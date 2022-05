Advogados receiam "número maior" de ucranianos a pedir ajuda

© Diego Azubel/EPA

São mais os advogados inscritos do que os pedidos que têm chegado à Ordem, por parte de cidadãos ucranianos.

Para ajudar quem foge da guerra, a Ordem dos Advogados (OA) criou, há dois meses, uma bolsa de voluntários, que conta com 1548 inscritos. Um número elevado, que surpreendeu o presidente do Instituto de Acesso ao Direito da Ordem dos Advogados, Silva Cordeiro.

"É verdadeira e agradavelmente surpreendente", afirma, "Temos capacidade para poder responder a mais solicitações do que foram colocadas." O advogado, membro do Conselho geral da OA, receia que, nos próximos meses, aumente o número de pedidos de apoio jurídico por parte dos cidadãos ucranianos. "É um palpite", realça Silva Cordeiro, notando que podem chegar a Portugal cidadãos ucranianos que, nesta altura, se encontram na Polónia, Eslováquia, Hungria e Roménia.

Entre os pedidos de apoio recebidos pela OA estão os casos mais variados: desde a "escola para os miúdos, condições para o contrato de trabalho, para viajar, até preocupações com as condições sanitárias, passaporte biométrico, vistos, fiscalidade".

Silva Cordeiro admite que a língua "é um desafio" no apoio prestado pela OA, que conta com a ajuda de tradutores ucranianos. Contudo, garante que são tomadas todas as cautelas no tratamento da informação sigilosa.

A OA funciona como um "entreposto" na ligação entre os voluntários e os ucranianos que pedem apoio.

Têm sido "largas dezenas" de solicitações, sobretudo, por parte de jovens ucranianos.

