Por Miguel Laia e Rui Oliveira Costa 28 Março, 2023 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma avioneta caiu esta terça-feira em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre. A bordo seguia um piloto de 20 anos que saiu com ferimentos ligeiros do incidente. Está nesta altura a receber assistência no local.

A informação foi confirmada à TSF por fonte do comando sub-regional do Alto Alentejo.

De acordo com os dados da Proteção Civil, no local estão 22 operacionais e nove viaturas. O alerta foi dado às 18h56.

Notícia em atualização