Afinal não é só Lisboa. Vacinação a partir dos 40 e 30 anos avança ao mesmo tempo em todo o continente

A vacinação contra a Covid-19 dos maiores de 40 e 30 anos vai avançar em todo o país e não apenas em Lisboa e Vale do Tejo, esclareceu esta terça-feira o coordenador da task force para o plano de vacinação, vice-almirante Gouveia em Melo em declarações ao jornal Público.

Esta tarde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, tinha anunciado o arranque da vacinação dos maiores de 40 anos a partir de 6 de junho e dos maiores de 30 a 20 de junho em Lisboa e Vale do Tejo, mas a medida vai afinal ter expressão nacional.

Questionado pela TSF na conferência de imprensa desta tarde sobre estas datas se aplicavam apenas a Lisboa e Vale do Tejo, o secretário de Estado sublinhou a necessidade de acelerar a vacinação na região e no concelho de Lisboa, recusando estabelecer "temporalizações estanques" para a vacinação destas faixas etárias nas outras regiões.

"As datas para Lisboa são estas, para todo o país não, claro", garantiu o governante, como pode ouvir-se no vídeo abaixo a partir do minuto 31.

Gouveia e Melo adianta, por outro lado e citado pelo Público, que estas datas - 6 e 20 de junho - são "indicativas de planeamento para todo o continente", reforçando que o plano de vacinação "é nacional", e sublinha uma visão "de país e não de região A, B ou C".

Já esta noite, o Governo corrigiu a informação errada prestada por Lacerda Sales, através das redes sociais, e oficializou estas datas como sendo referentes a todo o território continental, uma medida "decorrente do bom ritmo do Plano de Vacinação Anti-COVID 19 e da disponibilidade de vacinas".

Na conferência de imprensa desta tarde, Lacerda Sales deu também conta de que "por ser uma região mais populosa, Lisboa e Vale do Tejo está ligeiramente mais atrasada na vacinação do que outra regiões, tendo 32% da população já vacinada como pelo menos uma dose", dados que são espelhados no relatório de vacinação revelado esta terça-feira.

Sobre este desnível nas percentagens de vacinação, Gouveia e Melo confirma o reforço do processo, mas lembra que o mesmo já está a ser levado a cabo no Algarve e adianta que o mesmo vai verificar-se no Norte.

"O nosso plano é nacional e estamos a recuperar as regiões [percentualmente] mais atrasadas e isto também vai incluir o Norte. A ideia é ter sempre as regiões equilibradas porque é o mais justo. Quando se fala em acelerar, é dar mais vacinas, mas mantendo a mesma programação", sublinha o responsável.

