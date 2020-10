Afinal, não há "prenda de natal". Obras na Avenida da Liberdade só terminam em 2021

Avenida da Liberdade, em Lisboa © Orlando Almeida / Global Imagens

O vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa avisa que as obras na Avenida da Liberdade não serão simples e que só deverão estar prontas no primeiro semestre do próximo ano. Miguel Gaspar desmente as declarações de Teresa Leal Coelho, vereadora eleita pelo PSD, que esperava que a obra estivesse completa no início de dezembro e que fosse uma "prenda de Natal para os lisboetas".

A vereadora, a quem a concelhia do partido retirou a confiança política no último ano, propôs a reposição do sentido de circulação nas laterais da Avenida da Liberdade, que tinha sido alterado em 2012, com o intuito de reduzir as emissões de gases poluentes - objetivo que não foi atingido com a mudança. Por isso, a proposta de reversão da medida foi votada, esta quinta-feira, e aprovada, com os votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e BE e a abstenção do PCP.

Ouvida pela TSF, Teresa Leal Coelho mostrava-se satisfeita com a conquista e garantia que a obra não seria "complicada", pelo que poderia estar pronta "antes do Natal, (...) no final de novembro e início de dezembro", e, assim, ser "um presente de Natal para os lisboetas".

Mas o vereador da Câmara de Lisboa com o pelouro da Mobilidade discorda dos argumentos de Teresa Leal Coelho e garante que a obra em causa não é simples.

Em declarações à TSF, Miguel Gaspar remete a conclusão das mudanças no sentido de circulação nas vias laterais da Avenida da Liberdade só para o primeiro semestre de 2021.

"Não é só mudar um sinal de trânsito, há mesmo obra física que é necessária fazer no ajuste de alguns passeios, e é necessário trocar os semáforos de lado,...", assinala o vereador. "Vamos fazer uma repavimentação das laterais, vamos introduzir o canal ciclável, como estava previsto, e vamos fazer um conjunto de obras que visam também melhorar os atravessamentos pedonais da avenida", adianta.

Trata-se, portanto, de um trabalho ainda complexo, pelo que a previsão da autarquia é de que todas estas obras só sejam feitas "no primeiro semestre do próximo ano."

Miguel Gaspar garante que a reposição do sentido de circulação nas vias laterais não vai trazer mais trânsito na Avenida da Liberdade, e que vai, sim, em vez disso, acabar com "o stress, a incerteza dos caminhos, e um congestionamento nada bem-vindo, que é o de quem anda ali às voltas para chegar ao seu destino".

"Vamos melhorar a leitura da avenida e vamos ter todas as medidas necessárias para que, em termos de gestão de tráfego, as laterais continuem salvaguardadas, face ao corredor central da avenida", assegurou à TSF.

Mas não virá esta reversão comprometer o objetivo de tornar a Avenida da Liberdade numa das zonas do objetivo de emissões zero na cidade de Lisboa? Miguel Gaspar defende que não.

"Nós continuamos comprometidos com a redução do tráfego na Avenida da Liberdade. Há uma estratégia de médio-prazo para a Avenida da Liberdade de profunda transformação do espaço público e dos acessos da Baixa de Lisboa", afirmou.