Afinal não será este sábado que a linha linha SNS 24 começa a emitir baixas médicas

Já não será este sábado, ao contrário do que estava previsto, que a linha SNS 24 começa a emitir justificações de faltas por doença até três dias.

A medida faz parte da Agenda do Trabalho Digno, já aprovada no Parlamento, e promulgada pelo Presidente da República, mas falta a publicação em Diário da República.

De acordo com as informações recolhidas pela TSF, só será possível pedir a baixa médica através do serviço SNS24 um mês depois da publicação do diploma.

Quando a medida entrar em vigor, estas baixas só podem ser pedidas até duas vezes por ano.

Aplicável apenas às baixas de curta duração até três dias, a ideia é permitir que sejam os utentes a preencher a declaração, sob compromisso de honra, que é depois emitida pela linha SNS 24, numa primeira fase, através de contacto telefónico e, posteriormente, de forma digital.

De acordo com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, são emitidas, em média, 700 mil baixas de curta duração por ano.