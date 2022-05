Agência Lusa alvo de ataque informático. Serviço está instável

A agência Lusa "espera solucionar o problema com a maior brevidade possível" © Nicolas Asfouri/AFP

A agência Lusa foi alvo de um ataque informático nas últimas 48 horas, que está a causar "uma continuada instabilidade no serviço" noticioso, informou a empresa esta sábado.

Joaquim Carreira, presidente do conselho de administração da agência de notícias, explicou como o ataque está a afetar o serviço.

"Aconteceram ataques volumétricos de grande intensidade que provocam uma saturação de infraestrutura que provocam instabilidade ou indisponibilidade. Às vezes o sistema pode estar em baixo, afetando não só o nível de trabalho diário de distribuição, mas não tanto da produção, que se consegue fazer apesar de alguns cortes e intermitências. A Lusa é muito importante em termos de liberdade de imprensa e repudiamos completamente", explicou à TSF Joaquim Carreira.

Também num comunicado, o presidente do Conselho de Administração explica que a Lusa "está a implementar soluções de mitigação", juntamente com os seus parceiros tecnológicos, e "espera solucionar o problema com a maior brevidade possível".

O incidente "já foi comunicado às autoridades competentes", lê-se ainda no texto do administrador da agência, que lamenta "o transtorno causado" aos trabalhadores, clientes e utilizadores dos serviços da Lusa.