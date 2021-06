Agendamento disponível para maiores de 33 anos, homicida de Bruno Candé condenado e outros destaques TSF

Os portugueses com 33 ou mais anos de idade já podem fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Os portugueses com 33 ou mais anos de idade já podem fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19. O autoagendamento da vacinação é efetuado a partir do portal da Direção-Geral da Saúde, a que pode aceder aqui.

O agendamento para esta faixa etária fica disponível num dia em que Portugal regista mais duas mortes e 902 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. O Rt nacional situa-se em 1,13.

O homem acusado de ter baleado mortalmente o ator Bruno Candé, em julho do ano passado numa rua de Moscavide, em Loures, foi condenado a 22 anos e nove meses de prisão.

Entre as 15h de sexta-feira e as 6h desta segunda-feira, a GNR registou 68 contraordenações e 1095 recusas de entradas ou saídas da Área Metropolitana de Lisboa no âmbito das restrições à circulação devido à Covid-19.

Um estudo internacional, no qual participaram investigadores do Instituto de astrofísica e Ciências do Espaço (IA), encontrou, através do satélite Cheops, da Agência Espacial Europeia (ESA), um terceiro exoplaneta "aquático" a transitar de "surpresa" a estrela Nu2 Lupi.

Ainda sobre o espaço, um estudo concluiu que a vida, tal como a conhecemos no planeta Terra, é impossível em Vénus por causa da pouca quantidade de água presente na atmosfera. Uma investigação que traz uma nova objeção aos cientistas que revelaram ter detetado um gás, provavelmente relacionado com uma forma de vida.

No Euro 2020, a Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, qualificou-se para os quartos de final ao vencer a Croácia, vice-campeã mundial em título, por 5-3, após prolongamento, em Copenhaga, na Dinamarca.