Agendamento de reforço já disponível para maiores de 50 anos e acima dos 30 para vacinados Janssen

As autoridades de saúde alertam os utentes que devem consultar os horários antes de se dirigirem a um centro de vacinação

A marcação para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está disponível, desde esta quinta-feira, para pessoas com 50 ou mais anos e para vacinados com a Janssen, há 90 ou mais dias, com 30 ou mais anos.

Estas pessoas podem fazer a marcação através do portal do autoagendamento, explica o comunicado divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"Recorda-se que está também em funcionamento a modalidade casa aberta, que permite a vacinação de reforço das pessoas com 60 ou mais anos contra a Covid-19 e/ou contra a gripe e das pessoas com 40 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias", pode ler-se.

As autoridades de saúde alertam os utentes que devem consultar os horários antes de se dirigirem a um centro de vacinação, lembrando que os períodos da tarde "têm geralmente menos afluência".

A marcação para a toma da vacina contra a Covid-19 para crianças entre os 5 e 11 anos está disponível, desde quarta-feira, através do portal do autoagendamento para o período de 06 a 09 de janeiro.

Este será o segundo período destinado exclusivamente à vacinação de menores, depois de mais de 95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos terem recebido a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer no fim de semana de 18 e 19 deste mês.

A Covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

