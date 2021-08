Agente da PSP agredido quando tentava parar agressões entre casal em Gaia

Um agente da PSP foi agredido em Vila Nova de Gaia © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Um agente da PSP foi esta terça-feira agredido em Vila Nova de Gaia quando acorria a um episódio de violência doméstica, tendo sido transportado para o Hospital Santos Silva, disse à Lusa fonte da Polícia.

O alerta foi dado pelas 16h38 tendo comparecido na Rua Rio da Fonte, na freguesia de Santa Marinha, dois agentes da PSP, tendo um deles avançado no sentido de parar com as agressões entre o casal, explicou a fonte.

"Nesse momento, o agente foi agredido a soco nos genitais pelo homem", assinalou a fonte da PSP que deu conta ainda que o agente "apresenta hematomas nas costelas e escoriações no baço e no pescoço".

Contudo, continuou, a razão de o agente ter seguido para o hospital "deve-se ao facto de o agressor ser seropositivo".

O casal acabou detido e transportado para a esquadra da PSP local.