Agentes de transmissão. Estudantes de enfermagem querem ser incluídos na 1.ª fase de vacinação

"A vacinação é fundamental para garantir a proteção adequada dos estudantes de enfermagem"

Os estudantes de enfermagem pedem uma revisão do plano de vacinação contra a Covid-19, porque consideram ser potenciais transmissores da doença. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros denunciou esta manhã a exclusão dos alunos da primeira fase da inoculação.

Ana Rita Cavaco esteve reunida com o coordenador da task force do plano de vacinação contra a Covid-19, e, no final do encontro, disse que não havia planos para incluir na primeira fase os estudantes que estão a fazer estágios em contexto hospitalar e que, por isso, têm contactos com pessoas infetadas.

Ouvida pela TSF, Constança Carreira, presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes de Enfermagem, defende que este grupo deve ser tratado como os que assumem funções de risco. "Estudantes de enfermagem estão expostos aos mesmos riscos que os profissionais de saúde, uma vez que nos é proposto exercer atividades de aprendizagem em instituições prestadoras de cuidados de saúde, nos diferentes contextos dos ensinos clínicos", fundamenta a representante dos estudantes, que considera estes alunos muito "suscetíveis de contrair doenças infecciosas, como é o caso da Covid-19".

"A vacinação é fundamental para garantir a proteção adequada dos estudantes de enfermagem, evitando a existência de cadeias de transmissão em serviços de saúde e no posterior contágio às pessoas que se inserem nos grupos de risco definidos pela DGS", sustenta Constança Carreira, lembrando que os estudantes de enfermagem "cumprem uma rotatividade de locais", onde realizam os ensinos clínicos, e que são "potenciais agentes de transmissão"

Por lidarem "com muitas pessoas em contexto de risco", os estudantes de enfermagem "devem fazer parte da primeira fase da vacinação", argumenta Constança Carreira.

