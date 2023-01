"Agitação marítima muito intensa." Autoridades deixam recomendações a pescadores e população

As barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação © André Rolo / Global Imagens

Sete barras marítimas do continente estão fechadas, este domingo, a toda a navegação devido à agitação marítima. São elas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira.

Além destas sete, as barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana de Castelo estão condicionadas ao tráfego marítimo para embarcações mais pequenas. À TSF, o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, explicou que os condicionamentos se devem às condições adversas que se fazem sentir, especialmente na zona Norte do país.

"Neste momento há uma agitação marítima muito intensa na costa ocidental de Portugal Continental. Essa agitação faz-se sentir mais na zona Norte. Atualmente encontram-se sete barras fechadas e três condicionadas. A sua maioria na zona Norte de Portugal Continental. Neste momento, em algumas capitanias, há um reforço da vigilância nestas zonas mais expostas", explicou à TSF José Sousa Luís.

O porta-voz da Autoridade Marítima deixou ainda alguns conselhos aos pescadores e à população em geral.

"Recomenda-se a todos os pescadores e navegação de recreio que mantenham o reforço da amarração das suas embarcações, bem como a vigilância destas, e que vão acompanhando a situação e evolução meteorológica, estando com atenção aos avisos emitidos pelas capitanias dos portos. À população em geral desaconselha-se a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima. Há situações de pessoas que vão a falésias ou outras zonas mais expostas à ondulação para tirar fotografias, infelizmente é uma prática que persiste ainda com alguma regularidade. Não é recomendável face à forte agitação marítima que se faz sentir", aconselhou o comandante.

Este domingo, nove distritos de Portugal Continental estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e agitação marítima. Só o Alentejo e Algarve escapam às condições mais adversas, que só devem passar mais ao final da tarde.