"Agressões e sequestro." PSP reabre processos disciplinares a três de oito polícias condenados em Alfragide

Agentes da PSP da Esquadra de Alfragide, Amadora © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 12 Agosto, 2021 • 07:26

Três dos oito polícias condenados por agressões, injúrias e sequestro estão a ser alvo de um processo disciplinar interno, depois de agredirem e deterem um grupo de seis jovens do bairro da Cova da Moura. O caso remonta a 2015, com a direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) a reiniciar o processo, depois de ter sido notificada que a decisão judicial transitou em julgado.

Em 2019, os polícias foram condenados, um a pena de prisão efetiva e sete a pena suspensa. Um grupo de seis jovens dirigiu-se à esquadra de Alfragide para perguntar por um amigo, detido pouco tempo antes, e acabaram agredidos e detidos pelos agentes.

À exceção do polícia que está a cumprir pena de prisão efetiva, todos os restantes continuam em funções.

De acordo com o Diário de Notícias, que cita fonte da PSP, a polícia esperou que o processo transitasse em julgado para reiniciar os processos disciplinares. A última possibilidade de recurso foi indeferida pelo Juízo Central Criminal de Sintra e comunicada à PSP a 8 de julho deste ano.

Quanto aos cinco polícias que não foram alvo de sanções internas, a PSP remete para a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) que fiscaliza a atividade policial e que foi responsável por instaurar os processos disciplinares, logo em 2015. A IGAI abriu nove processos, mas arquivou sete, entre os quais três polícias condenados: apenas dois agentes foram sancionados, com 90 e 60 dias de suspensão.

De acordo com o estatuto disciplinar da PSP, os polícias condenados a três ou mais anos de prisão, devem demitir-se ou apresentar aposentação compulsiva. Apesar de três agentes estarem nessa situação incluindo o chefe da esquadra de Alfragide, o advogado de defesa, citado pelo DN, argumenta que não se pode julgar mais que uma vez, uma pessoa pelos mesmos factos.

O Tribunal de Sintra condenou em maio de 2019 oito dos 17 polícias, colocados à data dos factos na esquadra de Alfragide, acusados de agressões, sequestro e insultos racistas contra seis jovens do bairro da Cova da Moura, mas absolveu-os do crime de tortura e não deu como provado que os arguidos tenham agido com motivação racial.

A um dos arguidos, o coletivo de juízes determinou que a pena de um ano e meio fosse efetiva, por este arguido já ter sido condenado no passado.

O tribunal não deu como provado que os arguidos tenham agido com ódio racial nem que tenham cometido o crime de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes e desumanos, razão pela qual absolveu todos os arguidos deste crime.