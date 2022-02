Agricultores do norte do vale do Tejo apreensivos com a falta de água

Há a preocupação de que as culturas de primavera/verão venham também a precisar de ser regadas © Paulo Novais/Lusa

Os níveis de reserva hídrica no norte do vale do Tejo estão "bastante abaixo do normal" para esta época do ano, o que está a deixar os agricultores da região apreensivos, disse à Lusa o diretor-geral da Agrotejo.

Mário Antunes disse esta sexta-feira à Lusa que as culturas instaladas de outono/inverno estão a ser regadas, contrariamente ao que seria normal nesta altura do ano, representando um custo adicional para a produção.

Em relação às culturas de primavera/verão, a ser instaladas em março/abril, há a preocupação de que venham também a precisar de ser regadas, quando as reservas nos furos estão já num nível muito baixo, adiantou o responsável da Agrotejo - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, com sede na Golegã, no distrito de Santarém.

Mário Antunes apontou, ainda, o impacto da escassez de chuva nas pastagens. A Agrotejo tem vindo a aconselhar os agricultores a usarem sondas de humidade, para o uso de água "estritamente necessário", e a emitir avisos de rega e aconselhamentos para não haver excessos, na linha do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, adiantou.

Mário Antunes referiu ainda o impacto da escassez de água no Paul do Boquilobo, reserva natural e da biosfera, em que a água é essencial para as espécies e para a sustentabilidade desta zona húmida situada nos concelhos da Golegã e de Torres Novas.

O diretor-geral da Agrotejo insistiu na importância da existência de barragens e de uma gestão mais eficiente da água do Tejo.

Na 8.ª reunião interministerial da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, realizada na terça-feira, foi confirmado que "as condições meteorológicas não têm permitido a reposição dos volumes armazenados nas albufeiras e nas águas subterrâneas, tal como é natural acontecer depois do período de verão".

Na nota colocada no site do Governo, sublinha-se que "as previsões existentes indicam que não haverá precipitação significativa no próximo mês".

"Até fevereiro, os armazenamentos por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores à média (1990/91 a 2020/21), exceto para as bacias do Douro, Vouga, Guadiana e Arade. Das 60 albufeiras monitorizadas, 11 apresentam níveis de armazenamento acima dos 80% e 15 têm níveis inferiores a 40 do volume total", acrescenta.

O Governo adotou, assim, para o setor agrícola, medidas como o reforço da monitorização dos aproveitamentos hidroagrícolas e das barragens de natureza privada, a intensificação do acompanhamento da evolução do estado das culturas ao nível das Direções Regionais de Agricultura, entre outras.