Ainda a Champions, "boas notícias" para quem já esteve infetado e más para Braga e Cascais

Braga e Cascais estão prestes a entrar em situação de alerta devido a uma incidência de Covid-19 que está próxima ou mesmo acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Estes municípios estão debaixo de olho dos especialistas, seguindo-se a Lisboa na tendência crescente em número de casos. A TSF conta-lhe tudo aqui.

São "boas notícias", dizem os especialistas portugueses. Quem esteve infetado com Covid-19 pode gerar anticorpos que duram para o resto da vida. A conclusão é de um estudo publicado na revista Nature, que a TSF explica.

O Governo decidiu avançar com videochamadas para quem não consegue usar o site de serviços públicos. Se tem dúvidas, pode conhecer aqui todos os pormenores.

E... ainda a Champions. O ministro da Administração Interna elogiou esta manhã a atuação das forças de segurança e rejeitou que tenham existido instruções para a PSP não intervir, durante os festejos dos adeptos britânicos. Saiba tudo aqui.

O líder da Frente Polisário abandonou Espanha durante a madrugada. A TSF conta-lhe, aqui, toda a história sobre a fuga do líder do movimento de independência do Saara Ocidental, Brahim Ghali, que está no centro de uma crise diplomática entre Madrid e Rabat.

"A Brandoa é a nossa casa." O som das palavras de Fernando Ribeiro, dos Moonspell, revela as memórias felizes do bairro onde nasceu e cresceu. Ele e os dois irmãos, Paula e Ricardo, mergulharam nas vidas e nas personagens que conheceram e que ilustram a história do "Bairro sem Saída". Um testemunho de vida que vale a pena conhecer, aqui, na TSF.