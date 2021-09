Ainda a polémica sobre a fuga de Rendeiro, Chega ilegal há mais de um ano e outros destaques TSF

João Rendeiro, ex-banqueiro do Banco Privado Português © João Girão/Global Imagens

A ministra da Justiça reconheceu esta quinta-feira que o caso do ex-banqueiro do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro gera "um grande desconforto social" e "entre agentes da justiça".

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), por sua vez, responsabiliza a lei pela fuga de João Rendeiro para fora do país, responsabilizando o poder político que fez e pode alterar essa mesma legislação.

O Tribunal Constitucional deu razão ao Ministério Público (MP) e considera que o Chega está ilegal há mais de um ano, desde o congresso do partido em Évora. A 7 de setembro, o partido de André Ventura confirmou à TSF ter sido notificado pelo MP de alegadas irregularidades na convocatória para o Congresso de Évora, em setembro de 2020, que aprovou uma alteração dos estatutos do partido.

Na Lituânia, a seleção portuguesa de futsal qualificou-se pela primeira vez para a final do Mundial, na qual defrontará a campeã Argentina, ao vencer nas meias-finais o Cazaquistão, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (2-2 no prolongamento).

A falta de mão-de-obra afeta cada vez mais empresas portuguesas de vários setores. Os relatos são feitos à TSF por quem trabalha na área dos transportes de mercadorias, restauração e construção civil, ficando o alerta para um previsível aumento dos preços pagos pelos consumidores.

Os portugueses de visita ao Reino Unido deixam, a partir de sexta-feira, de poder usar apenas o cartão de cidadão para entrar no país, passando a ter de apresentar um passaporte biométrico, na sequência do Brexit.

Há meses que os médicos têm estudado a relação entre o coronavírus e a diabetes. Desde março deste ano que os cientistas têm levantado a hipótese de a Covid-19 poder, de facto, levar ao desenvolvimento da diabetes. Uma preocupação que aumenta, à medida que cada vez mais pessoas parecem estar a sofrer alterações nos níveis de glicose enquanto estão infetadas pelo coronavírus ou pouco depois de terem recuperado da infeção.