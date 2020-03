Ainda faltam resultados, mas já há três casos confirmados e uma morte no Asilo S. José

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Há três casos positivos de Covid 19 no Asilo São José, em Braga, é o resultado dos testes realizados no início da semana aos 15 utentes do lar que estavam com febre e em isolamento na instituição. Números ainda provisórios, porque só ontem conseguiram realizar o teste a todos os utentes e funcionários do lar e agora aguardam os resultados.

Esta quarta-feira morreu com coronavírus uma das idosas que aqui residia, o neto apresentou queixa no Ministério Público e há um outro utente do lar internado com Covid 19. Em declarações ao Diário do Minho, José Luís Cunha, presidente da direção do Asilo São José, lamenta que não tenham tido o apoio das entidades públicas e confirma que há utentes do lar com Covid 19.

"São três, tivemos que arranjar instalações para os infetados com o devido isolamento. Ao contrário de outras situações e de outras localidades em que colocam essas pessoas em isolamento hospitalar ou em unidades de saúde pública como seria o ideal. Aqui não tivemos essa resposta e tivemos que ser nós a criar essas condições. Temos os utentes que vieram do hospital a serem tratados com muitas pessoas na nossa unidade. Neste momento temos três casos a tratar".

Um número ainda provisório, porque agora a instituição aguarda pelos resultados dos testes que realizaram, esta quinta-feira, a todos os utentes do Asilo São José, onde residem 106 idosos e trabalham 68 funcionários.

"Ficaram concluídos os testes a todos os utentes e funcionários da instituição, a partir e agora é que podemos ter uma ideia correta da situação. Até agora as instruções que estavam eram essas, só levar ao hospital os utentes que tivessem os sintomas que as entidades entendem que justificam e é isso que estamos a fazer".

Em declarações registadas pelo Diário do Minho, o diretor do Asilo São José garante que toda a instituição está de prevenção e a cumprir o plano de contingência. Quanto à queixa apresentada no Ministério Público pelo neto da utente do lar que faleceu esta quarta-feira com Covid 19, José Luís Cunha diz que as acusações "vão ter resposta no devido lugar".

A TSF procura desde ontem, mas sem sucesso, obter esclarecimentos junto dos responsáveis do Asilo São José, em Braga.

