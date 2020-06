"Ainda há muito para avançar nos direitos das vítimas de crime"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Mais de 320 mil pessoas foram ajudadas pela APAV ao longo dos últimos 30 anos de existência. Criada em 1990, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tem ajudado familiares e vítimas de uma ampla gama de crimes.

Em entrevista à TSF, o presidente da APAV, João Lázaro refere que atualmente a instituição apoia vítimas de 80 tipos de crimes com destaque para os crimes contra as pessoas. Nesta tipologia, o que se destaca são os crimes de violência doméstica.

A cibercriminalidade também assume destaque, dado que é um modo de praticar crimes que já existiam (injúrias ou burlas) mas também pelo impacto que os novos crimes informáticos têm.

Para o dirigente da APAV, ser vítima de crime é hoje muito diferente do que era há 30 anos. Deixou de ser uma "fatalidade com que se tinha de viver" e passou a ser "algo que as pessoas tentam assumir, exercendo os direitos que têm e ultrapassar".

João Lázaro nota uma evolução na forma como a sociedade encara as vítimas de crimes, com mais consciencialização e maior preocupação com o que acontece às pessoas. "Isso é um fenómeno que tem ajudado muito à criação de um sentimento de intolerância social e que passa por um controle social saudável" sobre a criminalidade.

Apesar de Portugal ter "políticas públicas muito avançadas" na proteção de vítimas de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos, o presidente da APAV refere que é preciso desenvolver políticas públicas e avançar na proteção das vítimas de outros crimes, sejam eles "um pequeno furto ou um homicídio".