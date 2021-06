Ainda há "muitos voos para o Brasil." SEF diz que 95% dos passageiros trazem teste à Covid

Faro © Carlos Vidigal/Global Imagens

O SEF garante que 95% dos passageiros fora do espaço Schengen trazem teste à Covid feito quando chegam aos aeroportos portugueses.

Tal como determina o diploma do Governo que assim o determinou há um mês, este controlo é realizado aleatoriamente pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, desta forma, nem todos os voos são controlados."Obviamente não vale a pena controlar os voos e os passageiros todos, fazemos uma análise de risco previamente à chegada do voo", diz o inspetor Pedro Pacheco.

O Serviços de Estrangeiros e Fronteiras tem uma aplicação que remete diretamente para Direção-Geral da Saúde (DGS) os dados dos passageiros oriundos de países de onde é obrigatório fazer quarentena."Desenvolvemos uma aplicação que é o Travel SEF e, através de um formulário preenchido pelos passageiros dos voos internacionais, conseguimos articular-nos com a DGS", conta o inspetor que faz serviço no aeroporto de Lisboa. Desta forma é possível controlar o isolamento profilático dos viajantes provenientes de países de risco: Brasil, Nepal, Índia e África do Sul.

A partir de dia 15 deste mês, começaram a ser pedidos apenas testes rápidos a estes passageiros. E, mesmo sendo apenas permitidas as viagens de e para esses países por motivos essenciais, a verdade, conta o inspetor do SEF, é que continuam a existir muitos voos. "Principalmente do Brasil continuamos a ter muitos voos." Ao aeroporto de Lisboa chegam diariamente três a quatro voos vindos do lado de lá do Atlântico. "Temos voos que também poderão trazer passageiros dos outros destinos [como a Índia, Nepal provenientes do Dubai ou de Istambul."

A PSP por seu lado faz o controlo dos voos provenientes do espaço Schengen mas considera que é apenas um " reforço", visto que cabe às companhias aéreas verificarem se os passageiros trazem teste à Covid-19 realizado. Em informações à TSF a PSP garante que tem controlado milhares de passageiros nos aeroportos portugueses sem deteção de irregularidades.

