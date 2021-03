"Ainda há receios da AstraZeneca, mas vamos conseguir acabar com eles"

Por Ana Peixoto Fernandes 27 Março, 2021 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Seicentos e trinta um docentes e não docentes foram convocados para tomar a vacina da AstraZeneca, este sábado, no Centro de Vacinação de Viana do Castelo. A inoculação começou cerca das 14.30 horas e a operação está a decorrer de forma pacífica, sem reações, a não ser algumas relacionadas com nervosismo e ansiedade pelo processo em si. Este é, pelo menos, o balanço feito pelos profissionais de saúde responsáveis pela coordenação no espaço.

O número de convocados era inicialmente de cerca de 900, mas acabou por sofrer um redução significativa. Segundo a enfermeira Filomena Oliveira, que coordena a atividade no centro, instalado no Pavilhão Desportivo da Meadela, deverá haver uma segunda convocatória para "o fim-de-semana de 11 e 12 de abril".

A tarde deste sábado ficou, de resto, marcada por alguns episódios de ansiedade pós-vacina, mas que os profissionais de saúde trataram de acalmar.

João Silva de 52 anos, enfermeiro e, que tem no 'curriculo' o facto de ter sido o primeiro profissional de saúde a ser vacinado na região do Alto Minho, disse hoje que, apesar da inoculação estar a ser pacífica, ainda persiste algum medo à AstraZeneca. "Ainda há receios, mas acho que vamos conseguir acabar com eles agora com a vacinação em maior número. Acho que vamos conseguir combater isso. Sentiu-se hoje ainda alguma ansiedade, mas é normal. Nada de preocupante. É da descompressão", relatou.

Liliana Silva, não docente, foi das primeiras a passar pelas boxes do centro de vacinação e tomou a vacina sem medo. "Já sabiamos que iamos tomar a AstraZeneca e já vinhamos todos preparados. Eu não tinha receio. Nunca pensei muito nisso. Os casos de insucesso são muito pequenos, comparados com o números de vacinas que foi administrado, por usso nunca me preocupei muito com isso", comentou, já depois de ter sido vacinada.