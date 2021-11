Ainda não fez as compras de Natal? Mercado Solidário está de volta a Lisboa

O mercado estará aberto até sábado © DR

Por Carolina Quaresma 16 Novembro, 2021 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se ainda não comprou os presentes de Natal, pode aproveitar o Mercado Solidário Novo Futuro - Rastrillo 2021. A 17.ª edição realiza-se entre 17 e 20 de novembro, das 12h00 às 23h00, no Centro de Congressos de Lisboa.

Num espaço com 1800 metros quadrados, poderá encontrar as últimas tendências de moda, acessórios, artigos para o lar, perfumaria e cosmética ou brinquedos para os mais novos. As receitas reverterão a favor da Associação Novo Futuro, que tem como missão "acolher e proporcionar um projeto de vida a crianças e jovens em situação de risco social, privilegiando os grupos de irmãos". Em 25 anos de existência, acolheu 274 crianças e jovens.

A principal fonte de subsistência desta associação são os donativos e vendas feitas no Mercado Solidário - Rastrillo, que se realiza todos os anos. Por isso, a Associação Novo Futuro convida todos os portugueses a participarem nesta iniciativa, cujo contributo é "imprescindível para a sustentabilidade" da instituição.

Devido à pandemia, em 2020, o evento não se realizou, o que teve "um grande impacto na sustentabilidade financeira da Associação, colocando em risco a continuidade do projeto". Assim, a edição de 2021 cumprirá todas as regras sanitárias em vigor, "sem descurar a habitual qualidade e diversidade dos produtos disponíveis para venda".

A entrada terá um custo de 3,50€ por pessoa. Para as crianças, será gratuita.