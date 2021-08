Ainda não há data prevista para encerramento dos centros de vacinação

Vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo © LUSA

Por TSF e Lusa 24 Agosto, 2021 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda não há uma data fixada para o encerramento dos centros de vacinação. De acordo com o coordenador da task force, têm sido desenhados planos, mas nada está decidido. Gouveia e Melo foi questionado pelos jornalistas depois de ter sido avançado que algumas autarquias estariam já a preparar a desativação dos postos.

O vice-almirante assegurou que "ainda não há decisões nesse sentido; há planos, mas não são decisões". As inoculações contra a Covid-19 deverão passar para os centros de saúde quando 85% da população portuguesa estiver coberta por esse procedimento.

Uma eventual terceira dose das inoculações, a confirmar-se cientificamente como necessária, já deverá ser administrada nos diversos centros de saúde do país.

"Já temos 80% [da população vacinada] com as primeiras doses e hoje devemos ficar entre os 72% e 73% com as segundas. Temos que ficar no mínimo com 85% [em cada grupo]", afirmou o coordenador da task force.

Gouveia e Melo não avançou uma mudança para encerramento dos centros municipais, até porque ainda há "muita gente por vacinar" e o planeamento em curso "depende muito de como os portugueses aderirem ao processo", mas reconheceu que a eventual terceira dose já deverá ser administrada nos centros de saúde.

Para o justificar, fez as contas: "Dos 0 aos 12 anos de idade há cerca de 12% da população [que não será vacinada]. Se houver mais 1%, 2% ou 3% de população que não queira ser vacinada, o que é uma taxa muito reduzida, temos 15% da população [com o processo concluído]. Ora 100% menos 15%, dá 85%."

O vice-almirante realçou, mesmo assim, que, "não há nenhuma decisão sobre a terceira dose da vacina", que a Direção-Geral de Saúde ainda está a avaliar o assunto e que "não há sequer certeza científica da sua necessidade". Caso venha a decidir-se avançar, contudo, o número de utentes a beneficiar dessa toma adicional será reduzido.

"Uma coisa é dar mais uma dose a quem é, por exemplo, imunodeprimido ou está a fazer um tratamento específico e tem as suas defesas mais baixas", e outra é "falar de uma terceira dose generalizada", pelo que Gouveia e Melo acredita que só o primeiro cenário fará sentido.

"Estaremos a falar de cem mil pessoas [para a eventual terceira toma] e não há necessidade de ter toda esta capacidade [de estruturas municipais] para vacinar cem mil pessoas. Isso pode perfeitamente ser feito nos centros de saúde, com a vacinação da gripe e outras coisas", defendeu.

Durante uma visita a um centro de vacinação em São João da Madeira, no arranque da modalidade Casa Aberta para maiores de 12 anos, o responsável esclareceu que o objetivo da vacinação sem agendamento é permitir a vacinação de jovens com idades entre os 12 e os 15 anos durante a semana. "Nós abrimos a Casa Aberta para facilitar a vida aos pais e às famílias, essencialmente. Claro que têm o próximo fim de semana dedicado à vacinação, mas, por causa das férias e da mobilidade que as férias implicam, abrimos a Casa Aberta para facilitarmos a vida às pessoas."

Facilitar a vida às famílias, aumentar a taxa de pessoas imunizadas e assim garantir que o ano letivo possa arrancar com mais liberdade. Estes são os objetivos definidos por Gouveia e Melo, que acredita ser possível vacinar a esmagadora maioria dos 380 mil jovens da faixa etária dos 12 aos 15 anos. Só no primeiro fim de semana dedicado à imunização destes adolescentes, foram vacinados 50% desse universo.

* Atualizado às 13h35

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19