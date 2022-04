"Ainda temos de estar preocupados com o preço da eletricidade"

Andy Brown © Manuel de Almeida/Lusa

Por Lusa 20 Abril, 2022 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo (CEO) da Galp defendeu esta quarta-feira que os preços da eletricidade ainda são uma preocupação, porque são determinados pelos do gás, que continuam altos, e felicitou os esforços dos governos português e espanhol para travar os preços.

"Ainda temos de estar preocupados com preços da eletricidade, porque o gás ainda está alto e determina o preço da eletricidade", defendeu Andy Brown, num encontro com jornalistas, na sede da Galp, em Lisboa, sobre o contexto geopolítico, as suas implicações no sistema energético global e os impactos registados no mercado de combustíveis nacional e internacional.

O líder da Galp considerou que os governos português e espanhol estão a agir corretamente, por estarem a envidar esforços no sentido de diminuir os preços da eletricidade, considerando ainda que o próximo inverno será ainda preocupante.

"Estamos preocupados que os preços da eletricidade continuem altos, se não for encontrada uma solução a longo prazo", acrescentou Andy Brown, defendendo a desconexão entre o preço do gás e o da eletricidade, uma vez que o gás afeta uma pequena parte da produção de energia elétrica na Península Ibérica, mas determina o seu preço.

No caso do gás, que chega à Europa maioritariamente vindo da Rússia, Andy Brown defendeu que se considere o gás natural liquefeito (LNG) dos Estados Unidos, que, no entanto, precisa de infraestruturas à chegada para o transformar novamente num produto gasoso e cuja construção pode demorar vários anos.