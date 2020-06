Ajuntamento ilegal de 200 pessoas em Braga. PSP chamada a intervir

Por TSF 21 Junho, 2020 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

Um ajuntamento ilegal de cerca de 200 pessoas, no centro da cidade de Braga, na madrugada deste domingo, obrigou à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP de Braga confirmou à TSF que, cerca da 1h20, teve de intervir no local, mas sem incidentes, tendo as pessoas acabado por desmobilizar.

Segundo o Jornal de Notícias, cerca de duas centenas de jovens estavam concentrados no Campo das Hortas, local conhecido como ponto de encontro ao ar livre para consumo de álcool.

A Polícia Municipal decidiu ainda vedar o Campo das Carvalheiras, outro concorrido ponto de encontro na cidade de Braga, ide modo a impedir ajuntamentos nesse local.

Já este sábado, o primeiro-ministro, António Costa, tinha criticado as festas e outros ajuntamentos ilegais, como os que aconteceram em Lagos e Carcavelos, e avisou que, se for necessário, o Governo recuará no desconfinamento, como medida de segurança, para evitar a propagação da Covid-19,

