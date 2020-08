Ajuntamentos ilegais: GNR identifica dezenas de jovens em Caminha e Viana do Castelo

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

A GNR identificou, em oito dias, dezenas de jovens que participavam em ajuntamentos em praias de Caminha e Viana do Castelo, em infração às regras definidas para o combate à Covid-19, disse hoje à Lusa fonte daquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que na madrugada de hoje foram identificados "entre 20 a 30 jovens, a grande maioria com idades a partir dos 15/16 anos", em "dois grupos que se encontravam em Moledo e no Miradouro de Santo Antão, no concelho de Caminha", por participação em ajuntamentos com mais de 20 pessoas que não usavam máscara.

De acordo com aquela fonte, "a grande maioria dos jovens identificados são do distrito de Viana do Castelo, mas há ainda também pessoas de Braga, Porto e outras zonas do país que se encontram na região a passar férias".

Segundo avançou hoje o Correio da Manhã, desde pelo menos o dia 20 de agosto que, em todas as madrugadas, grupos de jovens têm vindo a juntar-se para beber e dançar em parques de estacionamento de diversas praias e zonas de lazer do distrito do Viana do Castelo.

Questionado pela Lusa, aquela fonte da GNR informou que os encontros, marcados para locais relativamente isolados, são convocados por WhatsApp.

"O percurso não é sempre o mesmo e, quando os desmobilizamos de um local, combinam o ponto de encontro seguinte. Por norma, os jovens juntam-se após o encerramento de bares e cafés, sendo que os ajuntamentos terminam cerca das 06:00, em Caminha, onde temos detetado alguma concentração junto a uma pastelaria", precisou.

Aquela fonte adiantou que na praia da Arda, em Afife, no concelho de Viana do Castelo, onde na última semana foram identificados dezenas de jovens que participavam num ajuntamento com cerca de 200 a 300 pessoas, foram vandalizadas diversas infraestruturas de apoio à praia, além de lixo no parque de estacionamento.

Em 13 de agosto, o presidente da Câmara de Caminha anunciou o reforço do policiamento no centro histórico face ao previsível aumento de visitantes e como forma de prevenir a propagação do novo coronavírus.

O autarca socialista justificou o reforço de policiamento "nas ruas onde costuma acontecer a diversão noturna".

"O reforço da GNR não está ligado a nenhuma notícia do presente. Não há registo de casos ativos de Covid-19 no concelho. Na verdade, o número de doentes tem sido baixo. A generalidade das pessoas tem cumprido as normas e os estabelecimentos, salvo poucas exceções, cumprem as regras. Mas não podemos facilitar, nem dar mostras que abrandamos no rigor", frisou Miguel Alves, citado numa nota enviada à imprensa.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.807 pessoas das 56.274 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

