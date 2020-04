Alandroal quer máscaras para todos e desafia população a costurar

© Maria João Gala /Global Imagens

Quantos mais habitantes se quiserem dedicar à costura no concelho alentejano do Alandroal, tanto melhor. Perante a necessidade de aumentar a proteção contra a Covid-19 em espaços fechados, a Câmara avançou com uma campanha de produção doméstica de máscaras, comprometendo-se a oferecer a matéria-prima.



O presidente do município, João Maria Grilo, recorda que, segundo as estimativas, "cada pessoa só precisa de ter quatro máscaras, pelo que pode produzir e pode oferecer, criando também uma resposta de comunidade, para que nós possamos, com as máscaras que são produzidas a mais, neste contexto, distribuí-las pelas necessidades que temos".

A iniciativa tem por base propostas de modelos e materiais do Ateliê de Costura do Polo do Alandroal da Escola Popular Túlio Espanca (universidade sénior), cujas máscaras foram elaboradas em concordância com o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas.



O projeto não deixa de fora mesmo quem tiver menos mão para costura. A autarquia garante formação a todos os interessados, com recurso às monitoras do ateliê de costura, que darão orientações através de videochamada. "Todos os que queiram vão poder experimentar", diz o autarca, para quem o processo será conduzido em sintonia com as normas de segurança, sem abrir portas a qualquer tipo de facilitismo que possa comprometer as recomendações das autoridades de saúde.



"Será tudo muito controlado. As máscaras vão ser feitas pelas pessoas nas suas próprias casas, sem saírem do isolamento. Depois temos que ter soluções para a lavagem das máscaras, antes de as entregarmos, para garantirmos segurança", sublinha João Maria Grilo.



Os profissionais de saúde, as forças de segurança e os bombeiros ficam à margem deste projeto, tendo garantido o acesso a máscaras certificadas.