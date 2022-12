Alargadas buscas pelos três pescadores de embarcação desaparecida na Nazaré

© Rui Manuel Farinha/Lusa

As buscas dos três tripulantes de uma embarcação desaparecida na sexta-feira ao largo na Nazaré foram reforçadas este sábado de manhã, envolvendo meios aéreos, marítimos e terrestres.

Estão no terreno elementos dos comandos locais da Polícia Marítima da Nazaré e da Figueira da Foz, a fazer buscas por terra, com a colaboração dos bombeiros voluntários de Vieira de Leiria, encontrando-se, no mar, de Pedrógão para sul, até S. Pedro de Moel, uma embarcação semirrígida da estação salva-vidas da Nazaré e, na área da Figueira da Foz, o salva-vidas desta estação, de grande capacidade, a embarcação Patrão Macatrão.

Por via marítima, prosseguem igualmente as buscas pela corveta da Marinha NRP João Roby, a qual operou durante a noite, período em que estiveram envolvidos nas patrulhas em terra elementos dos bombeiros voluntários de Vieira de Leiria.

Por via aérea, a zona está a ser sobrevoada, desde as 08h30, por um helicóptero Koala da Força Aérea, com autonomia inicial até às 10h00.

O alerta foi dado ao comando local da Polícia Marítima da Nazaré cerca das 14h15 de sexta-feira, tendo os meios sido "enviados de seguida".

Nas buscas realizadas a partir da tarde de sexta-feira esteve envolvido, até cerca das 23h30, o helicóptero EH-101 MERLIN, da Força Aérea.

O mestre da embarcação, de nacionalidade portuguesa, conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, cerca das 18h20 de sexta-feira, mas os restantes três tripulantes, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, continuam desaparecidos.

Os quatro homens são tripulantes da embarcação "Letícia Clara", pertencente a um armador de Vila do Conde.

O último contacto com a tripulação ocorreu cerca das 08h00 de sexta-feira, tendo o alerta sido dado durante a tarde pelo proprietário da embarcação "que não teve mais contacto com os tripulantes após o telefonema ao início do dia", de acordo com informação comunicada ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo Lisboa pelo capitão do Porto da Nazaré.