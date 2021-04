Albufeira em risco de não desconfinar. Autarca está "preocupadíssimo"

© Luís Forra/Lusa

Por Carolina Rico com Cristina Lai Men 02 Abril, 2021 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Albufeira é um dos 19 concelhos acima do limiar de risco de incidência da Covid-19 que podem não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, dentro de duas semanas.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo diz-se muito preocupado com a evolução da pandemia no município quando faltam poucos meses para as férias de verão.

"Há situações em que as pessoas, andando um bocado mais afoitas, mais distraídas" podem pensar que isto tudo isto já passou, "mas ainda não passou", lamenta.

"Estou preocupadíssimo", diz José Carlos Rolo 00:00 00:00

Surgiram também casos nas escolas e Albufeira é um "concelho extremamente exposto", com visita de muitas pessoas por motivos de trabalho ou lazer, o que aumenta o risco de novos casos de contágio, nota José Carlos Rolo.

A possibilidade de o concelho acabar por ficar fora dos planos de desconfinamento é, por isso, um risco a não descartar. "Espero que até lá possamos e consigamos inverter toda esta situação", afirma o autarca.

Está a ser preparada uma campanha de sensibilização, avança o presidente da câmara de Albufeira, garantindo que está a fazer tudo para garantir a segurança da população e de turistas.

"Vamos ter que fazer uma campanha forte no sentido de mostrar que estamos atentos a este tipo de situações para que possamos receber em segurança todas as pessoas que nos queiram visitar a partir de maio."

Com mais de 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, Albufeira é um dos quatro municípios do Algarve referidos pelo primeiro-ministro como alvo de atenção especial.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19