Albufeira quer testar toda a população e avançar no desconfinamento

Centro de testagem de Albufeira

À porta não há filas de espera. Todos os que ali chegam têm primeiro que agendar o seu teste à Covid-19 no site Albufeirasafe.com. O dia e hora são marcados e, nesta manhã, Ana Santos chega com uma colega para serem ambas testadas. Trabalha numa empresa de táxis e com o verão à porta e a possibilidade de haver mais turismo na cidade foi a própria entidade empregadora que fez a marcação.

"Nós quisemos vir já que isto é gratuito e a câmara decidiu fazer esta iniciativa", diz a taxista. A autarquia quis avançar com a testagem massiva à população para tentar conter o nível de infeção na comunidade. Albufeira é um dos concelhos do país que há 15 dias ficou no mesmo patamar de desconfinamento e não pôde avançar. Registou mais de 120 casos por 100 mil habitantes.

Na tenda branca montada em frente ao edifício da câmara municipal de Albufeira e onde funciona o centro de testagem estão técnicos de laboratório, enfermeiros e um médico do Algarve Biomedial Center, a entidade que faz os testes antigénio.

Quem ali chega realiza este teste rápido e sabe o resultado em 15 minutos. Apesar de ser gratuito nestes primeiros dias de funcionamento os técnicos têm feito cerca de 80 testes diários. O enfermeiro Carlos Simões esperava mais gente."Tínhamos pensado fazer cerca de 300 testes por dia", conta. Acredita que a pouca adesão se deve ainda ao facto do centro de testagem estar a funcionar apenas há três dias.

O presidente da câmara de Albufeira, que viu o seu concelho marcar passo no desconfinamento, apela a que toda a gente se dirija ao centro de testagem. "É para o bem de Albufeira", exclama. Uma forma de, num concelho dependente do turismo, a economia poder retomar rapidamente a normalidade. É exatamente a pensar na economia que muita gente quer fazer o teste. "Querem ver os seus negócios abertos e acham que esta é a melhor maneira de saber qual o índice de infeção" na comunidade, explica o enfermeiro Carlos Simões.

Depois de ter marcado passo nos últimos 15 dias, esta quinta-feira Albufeira vai ficar a saber se os números respeitantes à Covid-19 melhoraram no concelho e se pode avançar no desconfinamento.

