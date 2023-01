Albufeiras portuguesas com média de 82% da capacidade. Três têm menos de 20%

Pedrógão Grande, 15/02/2022 - Portugal está em seca e o primeiro mês de 2022 está entre os três janeiros mais secos dos últimos 20 anos, segundo dados do IPMA. Na albufeira da Barragem do Cabril, uma das maiores reservas de água doce do país, é visível a acentuada descida do caudal. (Nuno Brites / Global Imagens) © Nuno Brites / Global Imagens

As albufeiras estavam na segunda-feira com uma média de armazenamento de 82%, tendo o volume total armazenado aumentado 0,3% face à semana passada, mas três estavam a menos de 20%, divulgou esta terça-feira a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo o boletim semanal de albufeiras, publicado pela APA às terças-feiras com dados da segunda-feira precedente, das 75 albufeiras monitorizadas em Portugal continental, 44 (+6) estavam com um volume de armazenamento entre 81% e 100%.

Treze albufeiras mantinham-se com entre 61% e 80% da sua capacidade, quatro (-1) estavam a meio (51% a 60%), outras quatro (-1) a quase metade (entre 41% e 50%), sete continuavam com 21% a 40% do volume total armazenado e três (+1) com menos de 20% da sua capacidade.

Em situação crítica continuavam as albufeiras de Campilhas e Monte da Rocha, ambas na bacia hidrográfica do Sado, com, respetivamente, 11% e 10% da sua capacidade, e de Bravura, no Barlavento Algarvio, com 12% do volume total armazenado.

Das 15 bacias hidrográficas monitorizadas na segunda-feira, oito estavam com armazenamento de água acima da média para o mês de janeiro e sete abaixo.

Comparando com os dados de 26 de dezembro, divulgados no boletim anterior, o volume de água armazenado aumentou em 11 bacias hidrográficas e diminuiu em quatro.

De acordo com a APA, as bacias do Lima e do Douro eram as que registavam na segunda-feira maior armazenamento de água (94,3%), seguindo-se as do Vouga (94,1%), Tejo (91,9%), Ave (89,2%) e Guadiana (85,1%).

As bacias hidrográficas do Barlavento Algarvio (11,5%), Mira (36,9%), Arade (41,7%), Alentejo (43,4%) e Sado (49%) eram as que tinham menos água na segunda-feira.