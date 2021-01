Alcatroamento de calçada romana gera indignação em Oliveira de Azeméis

© José Mota/Global Imagens (arquivo)

O alcatroamento de 70 metros de uma estrada antiga apontada como datando do período da ocupação romana está a gerar preocupação em Oliveira de Azeméis, revelou esta quinta-feira a associação local que quer a autarquia a preservar esse património.

Em causa está uma via que, nesse concelho do distrito de Aveiro, foi recentemente coberta com material betuminoso, o que elementos da Associação Dona Urraca Moreira (ADUM) consideram um "erro grave" em matéria de preservação arqueológica e atribuem ao "desconhecimento e desinteresse" da Câmara sobre o assunto.

"Não se percebe porque é que quiseram alcatroar esta calçada em Santiago de Riba Ul, onde não havia necessidade nenhuma disso, já que não passam lá carros e a via quase não tem utilização. Do que esse caminho precisava era de limpeza e parece que só o alcatroaram para depois não terem que andar a perder tempo a ir lá cortar as ervas de vez em quando", disse à Lusa o porta-voz da ADUM, André Santos.

Fundada em 2010 para estudar e valorizar o património arqueológico do município, a associação defende que no território de Oliveira de Azeméis há muitos mais troços de estrada datados da era romana e lamenta que a autarquia não invista na sua preservação, para efeitos de valorização histórica e turística.

"Já reunimos com o presidente da Câmara e ele admitiu o erro, dizendo que a calçada de Santiago não estava sinalizada como património, mas isso só demonstra que há lá alguém que não anda a fazer o seu trabalho em condições ou não lê os documentos como devia", argumentou André Santos, referindo que em mandatos anteriores a existência da via estava devidamente identificada.

O porta-voz da ADUM espera que a situação possa agora ser reanalisada e corrigida, para que o alcatrão recém-colocado em Santiago de Riba Ul seja removido e se devolvam os 70 metros de via romana ao seu estado original.

"Aquilo não pode ter resistido 1.500 anos para agora desaparecer só porque uma ou duas pessoas fizeram asneira", defendeu.

A associação está disposta, por isso, a "colaborar com a Câmara para que situações destas não voltem acontecer no futuro" e se possa equacionar até a criação de "um museu municipal dedicado em específico a arqueologia", dado que "há muito património nessa área disperso pelo concelho e a precisar ser escavado, estudado e preservado".

André Santos realçou que esse trabalho deveria iniciar-se com "um registo oficial das antigas calçadas que ainda existem em Oliveira de Azeméis", para o que disponibiliza como base os dados já recolhidos pela ADUM, "fruto do trabalho de campo que membros da associação vêm realizado desde 2012 e que, até ao momento, já identificou mais de 2.500 metros de calçadas [romanas e reais] distribuídos por 27 localizações diferentes".

Grande parte dessas vias terá sido construída "no período da Romanização e na Idade Média" e é vestígio de uma rede viária "constituída por dezenas de quilómetros" através do território do concelho.

"Não são simples caminhos locais - estamos a falar de estradas que entravam e saíam do concelho, e só uma autoridade forte e com um vasto domínio do território poderia construir estruturas deste género", salientou.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da autarquia informou que "a Câmara não tem conhecimento nem registo de que o caminho intervencionado está classificado como de salvaguarda pública", uma vez que o troço em causa "não está inventariado no Plano Diretor Municipal como área de interesse patrimonial ou arqueológico".

Reconhecendo que o percurso na origem da discussão "é utilizado por transeuntes para circular a pé", a autarquia explica ainda que a pavimentação se verificou "após várias reclamações por parte dos seus utilizadores".

A mesma fonte acrescenta que, "sempre que a autarquia tem conhecimento concreto do interesse patrimonial, solicita parecer à Direção-Regional de Cultura do Norte".

"Para evitar futuras situações desta natureza, a Câmara irá trabalhar em articulação com associações locais na identificação de eventuais troços de calçada romana que não estejam ainda devidamente identificados e salvaguardados nos instrumentos territoriais", conclui.