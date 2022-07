Aldeia de Vila Real repleta de arte em semana de lua cheia

Por Eduardo Pinto 13 Julho, 2022 • 09:17 Partilhar este artigo Facebook

O festival Lua Cheia - Arte na Aldeia mudou-se este ano para a localidade de Benagouro, não muito distante de Coêdo, onde começou em 2014, ambas no concelho de Vila Real. Até domingo, este evento, organizado pela companhia Peripécia Teatro, leva aos habitantes daquela povoação e de outras vizinhas, espetáculos de teatro, cinema, fotografia e poesia.

O festival, que pretende "colocar a arte em diálogo com o espaço e a comunidade rural", coincide com a fase de lua cheia e realiza-se no Centro Recreativo e Cultural de Benagouro, na freguesia de Vilarinho de Samardã. É o novo espaço de criação artística da companhia Peripécia, embora mantenha a sede na antiga escola primária da aldeia de Coêdo.

De acordo com Sérgio Agostinho, fundador e codiretor artístico da Peripécia, o novo espaço "permite criar um espetáculo do princípio ao fim". Quer isto dizer que pode ali ser preparado, ensaiado com cenário, adereços e iluminação, e depois passá-lo dali para uma sala de espetáculos. Coisa que a escola/sede em Coêdo não permite.

Com o festival Lua Cheia - Arte na Aldeia a Peripécia mostra aquilo que faz à comunidade que tem por vizinha, ao mesmo tempo que dá a oportunidade de vivenciar o que é um espetáculo de teatro, dança ou cinema a quem de outra forma não iria, por exemplo, ao Teatro de Vila Real.

É o caso de Maria da Conceição Sousa, nascida e criada em Benagouro, que, esta terça-feira à noite, foi ver teatro pela primeira vez em 79 anos de vida. "Nunca tinha visto teatro ao vivo e agora é porque está aqui, porque se estivesse noutra aldeia ou cidade não iria, já que não tenho transporte", confidenciou.

Como a Peripécia lhe levou teatro à porta de casa aproveitou para dar lá "um saltinho" e nele arrastou a neta. Maria Fonte, tem 21 anos, vive na Suíça com os pais e achou por bem acompanhar a avó. É que se vivesse na cidade de Vila Real sempre teria acesso a "um cinema, um teatro ou um restaurante". Em Benagouro, "ir ao café já é bom".

Avó e neta foram ver o espetáculo "A Peça (Em 4 Turnos)", a mais recente produção da companhia, inspirada numa história real. Homenageia os operários têxteis do vale do Ave, que na década de 1970 fundaram um grupo de teatro amador para mudar consciências.

Também a viu Diolídia Borges. Tem 81 anos e muitos deles foram passados em Lisboa, onde se habituou às artes. De regresso à aldeia onde nasceu não podia perder uma oportunidade como a do festival Lua Cheia - Arte da Aldeia. Gosta de teatro, fotografia, bailado, entre outras artes, e ter algumas à mão, em Benagouro, é como "uma vitória". "Estamos a 10 quilómetros de Vila Real, muitas vezes, à noite, não nos dá jeito ir para lá e vir para cá, e perdem-se muitas coisas", justificou.

É para que não se perca tudo que a Peripécia Teatro leva várias artes a Benagouro. O codiretor artístico da Peripécia, Sérgio Agostinho, explica que o festival Lua Cheia - Arte da Aldeia é um dos projetos apoiados pela Direção-Geral das Artes, que visa "democratizar o acesso a uma franja da população que habitualmente está impedida por razões geográficas" ou que "tradicionalmente estão afastadas dos espaços de fruição artística".

A edição deste ano do festival engloba cinco espetáculos de teatro, da Peripécia e companhias convidadas: Chão de Oliva apresenta o espetáculo "Sopa de Pedra", Este leva a peça "Sou Eu" e O Bando sobe ao palco com "Futebol". Há ainda uma sessão de cinema e a estreia da reportagem "Fabricar uma Peça", do realizador Ramón de Los Santos, que dá a conhecer os bastidores da criação, produção e encenação de um espetáculo de teatro.

O programa do festival inclui a apresentação do documentário "Operário Amador", do poema "Operário em Construção", também produzido pela Peripécia, que leva ainda ao palco o espetáculo "13", que propõe uma reflexão sobre a "suposta missão espiritual" da Igreja Católica.

O evento contou, ainda, com a inauguração da obra "O Mapa", da artista Paula Magalhães. Coloca a fotografia a "dialogar com as memórias de um território, de uma época, de uma cultura e de um lugar social das pessoas", nomeadamente as que habitam em Benagouro.