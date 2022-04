Alemão suspeito do desaparecimento de Maddie McCann constituído arguido

© Algarvephotopress/Global Imagens

O Ministério Público de Faro constituiu arguido o cidadão alemão suspeito no caso do desaparecimento da menina inglesa Maddie McCann, no Algarve, em 2007, foi esta quinta-feira divulgado.

Segundo a nota divulgada na página na Internet da Procuradoria da República da Comarca de Faro, o arguido foi constituído esta quarta-feira pelas autoridades alemãs, em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal.

O inquérito, de investigação das circunstâncias que rodearam o desaparecimento, em 2007, de Madeleine McCann, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro - secção de Portimão, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, refere o comunicado.

A investigação tem-se desenvolvido com cooperação das autoridades inglesas e alemãs, acrescenta.

Christian Brückner está a cumprir atualmente, na Alemanha, uma outra pena de prisão por uma condenação por tráfico de drogas.

Em junho de 2020, a procuradoria de Braunschweig (no centro do país) abriu um processo contra Brückner, de 44 anos, com base em "provas materiais" pelo sequestro e assassínio de Madeleine McCann.

Maddie desapareceu do apartamento turístico que a sua família alugou na Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007, quando tinha 03 anos, retirada do quarto onde dormia com mais dois irmãos.

O desaparecimento da menina fez correr muita tinta em Portugal e no mundo e entre os vários suspeitos apontados chegaram a constar os próprios pais.

Até hoje é desconhecido o que aconteceu à menina britânica, num caso que levou a um processo por parte dos pais contra o inspetor da Polícia Judiciária que conduziu a investigação e que escreveu um livro polémico em que os progenitores apareciam como principais suspeitos.

Anos mais tarde, um procurador alemão afirma ter recolhido provas da alegada participação de Brückner no desaparecimento da criança, chegando mesmo a ter sido anunciado que uma análise ao seu telemóvel o dava na altura nas proximidades do aldeamento turístico de onde Maddie desapareceu.

Christian Brückner deverá ser julgado este ano pela violação de uma mulher de 20 anos cometida em Portugal, segundo noticiou em dezembro o semanário Spiegel.

Segundo a mesma fonte, a Procuradoria de Braunschweig everá acusar o suspeito, Christian Brückner, da violação de uma alemã de 20 anos ocorrida em Portugal em 2004, três anos antes do desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann.

O Spiegel acrescentou que o caso da jovem alemã de 20 apresenta semelhanças com a violação, em 2005, de uma cidadã norte-americana de 72 anos na Praia da Luz, no Algarve, crime pelo qual Christian Brückner já foi condenado a sete anos de prisão na Alemanha.