Alentejo é paraíso turístico em tempos de pandemia

Reguengos de Monsaraz tem 2 mil camas turísticas, mas as unidades hoteleiras estão cheias para este verão. A reduzida propagação do novo coronavírus no Alentejo (a região soma 274 casos positivos) fez disparar a procura desta região para férias e hoje a praia fluvial de Monsaraz já foi a atração durante a abertura à época balnear.

A secretária de Estado do Turismo tentou arranjar alojamento para marcar presença na inauguração da praia de Alqueva que banha Monsaraz, mas Rita Marques encontrou a lotação esgotada. Conseguiu arranjar uma alternativa de última hora, assumindo que a dificuldade com que esbarrou "é bom sinal".

Para a governante, as expetativas "são muito elevadas" para o turismo alentejano, avançando que depois da região ter "batido no fundo" em tempos de confinamento imposto pela pandemia da Covid-19 , registando-se uma "desaceleração da atividade turísticas muito acentuada, parece que voltamos aos velhos tempos. É muito bom saber que o mercado interno está a responder muito bem a este desafio".

Pelo areal da praia fluvial vão-se estendendo toalhas à medida que os banhista vão chegando de várias zonas do país, sobretudo da zona da grande Lisboa. O casal Margarida e Luís assumem que aproveitaram o fim de semana prolongado para "fugirem da capital" rumo a um local que consideram "um paraíso de férias seguro" nesta fase pandémica.

José António acaba de chegar com família de autocaravana e também explica que a preferência pelo Alentejo surge associada "à maior tranquilidade" proporcionada por esta região. "Iríamos para o estrangeiro de viagem na autocaravana, como é habitual, mas este ano não se pode passar a fronteira e viemos experimentar o Alentejo", diz.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, já admite ter pela frente o melhor verão de sempre, numa altura em que a capacidade hoteleira do concelho, que contempla 2 mil camas, está esgotada.

O cenário de Reguengos é transversal a outras zonas do Alentejo, segundo o presidente da Entidade Regional de Turismo, António Ceia da Silva, para quem a aposta na "segurança sanitária levou os portugueses a esgotarem o turismo em espaço rural e os próprios hotéis também estão a ter muita procura."