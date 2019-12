Alerta de fraude. Falsos funcionários da Águas do Porto fazem cobranças à porta

© Photo by Imani on Unsplash

Por Gonçalo Teles 09 Dezembro, 2019 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa municipal Águas do Porto alerta, esta segunda-feira, para uma fraude que está a ser cometida em seu nome com o objetivo de obter dinheiro dos clientes.

Em comunicado enviado às redações, a empresa explica que há "indivíduos que, apresentando falsas credenciais da empresa" se dirigem aos clientes da empresa municipal para "solicitar ilicitamente pagamentos em numerário", justificando esse pedido com a necessidade de corrigir erros de faturação.

No mesmo alerta, a empresa "condena a situação verificada" e garante que "está a tomar todas as medidas ao seu alcance para evitar a sua continuidade". A Águas do Porto pede mesmo aos seus clientes que, caso sejam abordados nestas circunstâncias, entrem em contacto com as autoridades.

Aos clientes, a empresa garante que "não efetua qualquer tipo de cobrança fora dos balcões de atendimento - os quais estão exclusivamente em funcionamento na sua Sede (Rua do Barão de Nova Sintra, 285) e no Gabinete do Munícipe ("Palácio dos Correios" na Praça do General Humberto Delgado, 266) - ou dos seus agentes externos devidamente autorizados (Payshop, Pagaqui e CTT)".